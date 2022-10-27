“لا أسلحة ولا غذاء”.. فيديو لمجندين روس يكيلون الشتائم لجيش بلادهم

ظهر مجموعة من الجنود الروس في مقطع مصور وهم يشتكون من عدم امتلاكهم المعدات الأساسية للبقاء على قيد الحياة خلال وجودهم في الخطوط الأمامية للمعارك الجارية حاليا في أوكرانيا.

وأعادت شبكة “سي إن إن” نشر مقطع فيديو، قالت إنها لم تتحقق من صدقيته، وكان قد نشره صحفي أوكراني يتحدث فيه بعض الجنود عن معاناتهم خلال الحرب ضد القوات الأوكرانية.









يقول أحد الجنود الروس إننا على “الخطوط الأمامية وقد أرسلونا من دون أي تدريب أو تجهيزات أو أي شيء على الإطلاق”.

وذكر آخر: ” لا نمتلك أي أسلحة وذخائر ولا غذاء ولا حتى ماء.. إنه (كلمة نابية) يشبه الجحيم”، وعلق بعدها ساخرا “يعيش (كلمة نابية) الجيش الروسي”.

وتم استدعاء عشرات الآلاف من الرجال الروس بعد إعلان بوتين الشهر الماضي أول تعبئة عسكرية جماعية لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية، بينما فرت أعداد مماثلة إلى الخارج.

وتقول دول غربية إن موسكو تفتقر إلى الإمدادات والقوة البشرية المطلوبة لتدريب أو تجهيز المجندين الجدد.

وتعرضت روسيا مؤخرا لنكسات عسكرية كثيرة في شمال شرق أوكرانيا وشرقها وجنوبها، حيث ألحق الجيش الأوكراني خسائر مؤلمة بالجيش الروسي الذي خسر مساحات كبيرة من الأراضي التي احتلها في الفترة الماضية.