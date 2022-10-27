بوتين يدافع عن ولي عهد السعودية: يستحق الاحترام.. ويصف أردوغان بـ”الزعيم القوي والمتين”

دافع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد الانتقادات التي تعرض لها من قبل الولايات المتحدة إثر تأييد السعودية قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، كما وصف الرئيس التركي بالزعيم “القوي والمتين”.

حيث قال بوتين، الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى “فالداي”، إنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستحق الاحترام، وإن روسيا عازمة على تعزيز العلاقات مع المملكة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.









يأتي ذلك بعد أن انتقدت الولايات المتحدة الأمير محمد وتحالف أوبك+ النفطي؛ لقرارهما خفض إنتاج النفط، في خطوة يُنظر إليها على أنها دفعة لمحاولات روسيا حماية اقتصادها في مواجهة العقوبات الغربية.

كما قال بوتين، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان زعيم قوي ومتين يعمل بما يتماشى مع مصالح تركيا وشعبها واقتصادها، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

كما أوضح الرئيس الروسي: “الرئيس أردوغان زعيم قوي ومتين، يعمل بما يتماشى مع مصالح الشعب التركي واقتصاد تركيا، وما يؤكد هذا الكلام هو موقفه من الطاقة وبناء خط أنابيب السيل التركي للغاز”.

بينما أشار بوتين إلى أنه اقترح إنشاء مركز غاز للمستهلكين الأوروبيين في تركيا، مضيفاً: “تركيا وافقت على هذا العرض بما يتفق مع مصالحها الخاصة”. وبيّن أن المصالح الروسية والتركية تتداخل في قطاعات السياحة والبناء والزراعة.

بوتين تابع قائلاً: “لهذا السبب لا يسمح أردوغان لنفسه بأن يكون عبئاً وأن يعمل لصالح دولة ثالثة، كما أنه يدافع عن مصالح بلاده الخاصة في أثناء الحوار معنا، تركيا وأردوغان ليسا مجرد شريكين بسيطين، حيث يتم اتخاذ القرارات بيننا بعد مفاوضات طويلة وصعبة”.

كما أردف الرئيس الروسي: “كلا الجانبين لديه رغبة في التفاهم، ولذلك يمكننا الاتفاق، وفي هذا الأمر فإن أردوغان شريك ثابت وموثوق، وهذه أهم سماته”.

أضاف بوتين: “أردوغان يكافح من أجل القرارات التي تراها حكومته مناسبة، نحن أيضاً نكافح من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لنا، يمكننا إيجاد حلول حتى في أكثر القضايا الحساسة مثل: سوريا، والأمن، والاقتصاد، والبنية التحتية، لقد تمكنا حتى الآن من القيام بذلك.. إن أهم ما يميز علاقاتنا هو الموثوقية والاستقرار “.