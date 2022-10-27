فارس كرم يُرزَق بمولوده الثاني وهو في المكسيك

رُزق النجم اللبناني فارس كرم بمولده الثاني أطلق عليه اسم كرم تيّمناً باسم والده الراحل، وقد علم بهذا النبأ خلال وجوده في جولة فنية خارج لبنان ضمن مشاركته في رحلة “ستارز أون بورد” في المكسيك.

والمولود كرم الذي وضعته هبة عزيز هو الثاني بعد مريم، وقد زفّ فارس كرم هذا الخبر السعيد على متابعيه عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” وأرفقه بالتعليق التالي: “ما أعظم نعمتك يا رب رجّعتلي اسم كرم على بيتي”.









وتفاعل المتابعون مع النجم اللبناني، مقدمين له التهاني بمولوده الجديد، كما هنّأه زملاؤه الفنانون ومن بينهم رامي عياش ويارا ونادين الراسي وجوزف عطية وهشام بولس.

تجدر الاشارة إلى أن الخلاف الذي نشب بين فارس كرم وزميلته ميريام فارس لم ينته بعد، وقد احتكم الطرفان إلى القضاء.