لابيد: لبنان اعترف بدولة إسرائيل

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء خُصّص للموضوع.

وأعلن مكتب رئيس وزراء اسرائيل يائير لبيد في رسالة قصيرة للصحافة،واوردتها “وكالة الصحافة الفرنسية” أن “حكومة اسرائيل وافقت للتو على الاتفاق بشأن الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان”.وأشار الى أن “الاتفاق البحري مع ​لبنان​ إنجاز دبلوماسي واقتصادي”.









وقال لابيد في مستهل اجتماع مجلس الوزراءان لبنان اعترف بدولة إسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية.وهذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره”.

بالتوازي، أعلن المتحدث باسم رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ ​أوفير جندلمان​، في تصريح لقناة الحرة ​الأميركية​، أن “اتفاق ​ترسيم الحدود البحرية​ مع ​لبنان​ هو اتفاق دولي ملزم“.

وأشار الى أن “الاتفاق يحد من نفوذ ​حزب الله​ و​إيران​ في لبنان”، مشددا على أن “الضمانة الأميركية لها أهمية كبيرة في تنفيذ الاتفاق”.