20 قتيلا في هجوم مسلح بمدينة شيراز الإيرانية

قتل 20 شخصا على الأقل إثر هجوم مسلح، الأربعاء، على أحد الأضرحة بمدينة شيراز جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة “مهر” للأنباء الإيرانية (شبه رسمية) عن السلطات المحلية قولها إن ثلاثة مسلحين مجهولين اقتحموا ضريح “شاه شيراغ” في مدينة شيراز، وفتحوا النار على الأشخاص الموجودين هناك.









وأضافت السلطات أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وجرح العديد. وأوضحت أن قوات الأمن في المدينة اعتقلت اثنين من المسلحين، بينما ما يزال الثالث طليقا، وفق الوكالة.

وقال موقع نور نيوز الإخباري التابع لجهاز أمن إيراني كبير إن المسلحين الذين نفذوا الهجوم ليسوا مواطنين إيرانيين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن المهاجمين “تكفيريون وهابيون”، في إشارة إلى جماعات سنية متشددة مسلحة.