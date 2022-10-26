“واشنطن بوست”: مؤسس “فاغنر” واجه بوتين بالإخفاقات العسكرية للجيش الروسي في أوكرانيا

قالت صحيفة The Washington Post الأمريكية، في تقرير نشرته الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن يفغيني بريغوجين، مؤسس وصاحب شركة المرتزقة الروسية فاغنر، التي تُسهم بدور مهم في ساحة المعركة في أوكرانيا، كان هو الشخص الذي واجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً بإخفاقات جيشه في حرب أوكرانيا، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين.

حيث قال المسؤولون الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات استخباراتية حساسة، إن انتقادات بريغوجين تؤكد ما يصرح به علناً منذ أسابيع، لكن الكشف عن أنه لم يشعر بالحرج من مواجهة بوتين بهذه الانتقادات القاسية للأداء العسكري الروسي دلالة على تنامي نفوذه، في ظل تعثر حرب موسكو. ويسلط الضوء أيضاً على الموقف المهتز للقيادة الرسمية لمؤسسة الدفاع الروسية، التي تعرضت لانتقادات من بريغوجين وآخرين، بعد شهور من الأخطاء والخسائر في ساحة المعركة.









إخفاقات بوتين في الحرب

من جانبها ذكرت صحيفة The Washington Post، في وقت سابق، أن واحداً من أصحاب النفوذ الروس واجه بوتين شخصياً بإخفاقات الحرب، لكنها لم تذكر اسمه، وذكرت الصحيفة أن هذا الحوار اعتبر مهماً بدرجة تكفي لإضافته إلى الإحاطة الاستخباراتية اليومية المقدمة إلى الرئيس بايدن.

في حين أن استياء بريغوجين من وزارة الدفاع الروسية، وتنامي التوتر في علاقته مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، كانا أيضاً موضوع تقرير استخباراتي أمريكي منفصل، تم توزيعه على المسؤولين في واشنطن، وفقاً لأشخاص اطلعوا عليه.

وفقاً لهذا التقرير، قال بريغوجين إن وزارة الدفاع الروسية تعتمد أكثر من اللازم على فاغنر، ولا تمنح شركته ما يكفي من أموال وموارد لإنجاز مهمتها في الحرب، وفقاً لما قاله مَن اطلعوا على التقرير.

في المقابل يعتقد مسؤولو المخابرات الأمريكية أن بريغوجين نشر مؤخراً مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور جنود فاغنر وهم يشكون من نقص المواد الغذائية الأساسية والإمدادات للضغط على الكرملين لزيادة تمويل الشركة.

انتقادات لأداء القوات المسلحة الروسية

من جانبه، نفى بريغوجين حدوث هذه المواجهة الشخصية الأخيرة مع بوتين، في تصريحات أدلى بها لصحيفة The Washington Post مساء الإثنين، 24 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، عبر ممثليه الصحفيين.

حيث قال: “أولاً، لم أتواصل شخصياً مع فلاديمير بوتين مؤخراً، ولا في أي وقت قريب، ولم أنتقد أداء القوات المسلحة لروسيا الاتحادية أثناء الحرب في أوكرانيا، لذلك لا يمكنني التعليق على أي شيء”، وأضاف أنه لا يحق له انتقاد أو مدح أداء القوات المسلحة الروسية، لأنه ليس خبيراً عسكرياً.

كما قال إنه لم يشاهد مقطع فيديو لجنود فاغنر وهم يشكون من قلة الطعام والمؤن.