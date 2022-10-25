جهات فلسطينية تستاء بسبب دعوى خالد البطش للإضراب في غزة

بيروت اوبزرفر

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش في بيان للفصائل الفلسطينية اليوم 25/10/2022 ، عن إضراب شامل في قطاع غزة الساعة 12 ظهراً بما يشمل إغلاق المحال التجارية والمرافق الحكومية .

ودعا القيادي البطش خلال بيان للفصائل عقب الاجتماع الذي عقد اليوم









لتشكيل قيادة موحدة أمام عربدة قوات الاحتلال وقعان مستوطنيه ، داعياً الغرفة المشتركة إلى الانعقاد فورا لبحث سبل اسناد الضفة.

من جهته قال مصدر سياسي فلسطيني ان هذه الدعوة التي أعلن عنها البطش ستضر بالوضع الاقتصادي الفلسطيني بقوة ، وهو ما يزيد من دقة الموقف خاصة وان الوضع الاقتصادي في غزة صعب للغاية ، وسيؤدي الإضراب إلى تعقد الموقف اكثر على الساحة.