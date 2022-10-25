شريط الأحداث

جهات فلسطينية تستاء بسبب دعوى خالد البطش للإضراب في غزة

October 25, 2022

بيروت اوبزرفر

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش في بيان للفصائل الفلسطينية اليوم 25/10/2022 ، عن إضراب شامل في قطاع غزة الساعة 12 ظهراً بما يشمل إغلاق المحال التجارية والمرافق الحكومية .
ودعا القيادي البطش خلال بيان للفصائل عقب الاجتماع الذي عقد اليوم




لتشكيل قيادة موحدة أمام عربدة قوات الاحتلال وقعان مستوطنيه ، داعياً الغرفة المشتركة إلى الانعقاد فورا لبحث سبل اسناد الضفة.

من جهته قال مصدر سياسي فلسطيني ان هذه الدعوة التي أعلن عنها البطش ستضر بالوضع الاقتصادي الفلسطيني بقوة ، وهو ما يزيد من دقة الموقف خاصة وان الوضع الاقتصادي في غزة صعب للغاية ، وسيؤدي الإضراب إلى تعقد الموقف اكثر على الساحة.

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com