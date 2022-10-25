معوّض: لم أطالب بالخروج من المحور الإيراني للدخول إلى المحور الأميركي واستقلالية قراري هي الأساس

قال النائب ميشال معوض: “لبنان يجب أن يستعيد علاقته مع كل دول العالم ولم أطالب بالخروج من المحور الإيراني للدخول إلى المحور الأميركي”.

وفي حديث عبر “الجديد”، تابع: ‎”لا أحد يمكن أن يستخدمني وموقفي من السلاح غير الشرعي لم يتغير واستقلالية قراري هي الأساس”.









وأضاف معوض: “أرفض أي حوار يتخطى ملف رئيس الجمهورية ويكون بديلاً عن الانتخاب في مجلس النواب ولاتفاق الطائف واليوم غير مطروح الحوار على النظام السياسي ولكن لتسهيل انتخاب الرئيس”.

وأردف: “لم يحصل أي تحقيق بشأن إغتيال والدي ولم نتخلى عن القضية ووصلتنا معلومات بأن النظام السوري يقف وراء اغتيال الرئيس”.

وأضاف: لا أرفض أي مساعدة إيرانية إذا لم تعارض القوانين والقرارات الدولية.