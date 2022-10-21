فارس كرم يحذف التغريدة المسيئة وميريام فارس تطالب بالاعتذار العلني عن التعرّض لشرف المرأة

عاد النجم اللبناني فارس كرم إلى لبنان بعد إحيائه سلسلة حفلات فنية في الخارج، وفور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طُلب منه التوجه إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان باستدعائه على خلفية دعوى القدح والذم التي تقدمت بها الفنانة ميريام فارس في حقه.

عليه، فقد استمع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية إلى إفادة فارس كرم، وقام بحذف التغريدة التي أساء فيها لميريام مع مسح الهاشتاج المسيء بحقها أيضاً، كما وقّع على تعهد بعدم التعرض لها مجدداً أو الإساءة لفظًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي.









وبعد حذفه التغريدة المسيئة بحق ميريام وتوقيعه على التعهد، صدر قرار من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بترك فارس كرم بسند إقامة.

في المقابل، تقدّم كرم بواسطة وكيله المحامي باسكال كمال أبو فاضل بشكوى لجانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد ‎ميريام فارس بجرم قدح وذم وتشهير، أحيلت لجانب مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسيصار إلى استدعائها للحضور أمام المكتب المذكور لسماع إفادتها.

بدوره، فإن وكيل ميريام المحامي جورج خوري أوضح “أن موكلته مستمرة بالدعوى إلى حين قيام كرم بالاعتذار العلني منها”، وقال: “التعدّي على شرف المرأة لن يمر من دون محاسبة”.