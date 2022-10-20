سليم عون: ولاية الرئيس لن تنتهي قبل تأليف الحكومة

توقع النائب سليم عون، في حديث إذاعيّ “ارتفاع عدد الأوراق البيضاء في الجلسة اليوم، مع إنضمام عدد من النواب كالورقة التي كتب عليها الرئيس رشيد كرامي سابقا”. وقال: “لسنا عاجزين عن تسمية أشخاص، ولكنها ليست الطريقة المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه لعبة سياسية لحرق الأشخاص والمرشحين”.









ورأى “انه كما حدث في الجلسة السابقة، سيتأمن النصاب في الدورة الأولى، ولكن هناك صعوبة في الدورة الثانية في تأمين النصاب”.

وعن تأليف الحكومة، شدد على أن “ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون لن تنتهي قبل التوصل إلى تأليف حكومة جديدة، ولو في اللحظات الأخيرة”، معتبرا “أن لا أحد لديه مصلحة بالدخول في فوضى دستورية، وأنه عندما يصبح الوقت داهما، ويكون هناك خطر على البلاد سيتوافق الجميع وسيتوصلون إلى قواسم مشتركة”.