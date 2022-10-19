فعلتها ميريام فارس بحق فارس كرم.. فهل يمثل أمام التحقيق؟

في جديد تطورات الخلاف بين النجمة ميريام فارس والنجم فارس كرم الذي اعترض على حجم صورته على البوستر في إحدى الحفلات في جدة والتي تم إلغاؤها لاحقاً وما استتبع ذلك من سجالات حادة وعنيفة بينهما، أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قراراً قضى باستدعاء الفنان كرم للتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بعد أن تقّدمت ميريام رسمياً بدعوى ضده بتهمة القدح والذم.

ويبقى السؤال هل سيحضر فارس جلسة التحقيق أم سيمتنع عن الحضور؟ وهل انكسرت الجرّة بين الفنانين ولم يعد هناك مجال للمصالحة ولسعاة الخير بينهما؟