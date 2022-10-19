حفل فني ضخم سيجمع #إليسا و #هيفاء_وهبي في السعودية

أعلنت هيئة الترفيه السعودية أن الفنانتين اللبنانيتين هيفاء وهبي وإليسا، ستجتمعان في حفل فني يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وقال رئيس الهيئة تركي آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر” ليل الثلاثاء/الأربعاء: “تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق الفعاليات في موسم الرياض”.









تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة اليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم ٢٨ أكتوبر 😎🔥

على مسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي#موسم_الرياض pic.twitter.com/sePmktlJRL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 18, 2022

والحفل الفني لهيفاء وإليسا يأتي ضمن سلسلة حفلات فنية يتم الكشف عنها تباعا في إطار فعاليات موسم الرياض الذي يشارك فيه فنانون وفرق فنية عربية وعالمية.

وتنطلق النسخة الثالثة من موسم الرياض الجمعة، وسط توقعات بأن يشهد أكبر حضور مقارنة بالنسختين السابقتين بسبب تسهيلات القدوم إلى المملكة وتزامن الفعاليات مع قدوم مئات آلاف المشجعين من مختلف دول العالم لمونديال قطر الشهر المقبل، حيث ستكون المملكة محطة رئيسة لكثير منهم.