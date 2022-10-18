“حزب الله” دقق بالعرض الأميركي.. تقرير لـ”رويترز” يكشف التفاصيل

أعلنت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، انه “قبل موافقة الحكومة اللبنانية على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتسوية النزاع على الحدود البحرية مع إسرائيل،كان حزب الله قد راجع المسودة النهائية بدقة، “سطرا سطرا”، وأعطى إشارة القبول”.

و”الحزب لم يكن بالتأكيد بالقرب من غرفة المفاوضات لكن وراء الكواليس كان يتم إطلاعه على التفاصيل، وعبر عن رأيه حتى مع تهديده بالعمل العسكري إذا لم يتم تأمين مصالح لبنان”، بحسب مصادر مطلعة ومسؤول لبناني ومصدر غربي مطلع على العملية.









وقال مراقبون إن الصفقة كانت أكثر أهمية بالنسبة للبراغماتية التي أظهرها حزب الله، مشيرين إلى تحول الأولويات له.

وقال أحد المصادر المطلعة على “تفكير الحزب”: “فحصت قيادة حزب الله التفاهم سطراً سطراً قبل الموافقة عليه”.

الى ذلك، قال نائبان من “حزب الله” لوكالة “رويترز” إن “الاخير منفتح على فكرة الاتفاق كمسار لتخفيف بعض المشكلات الاقتصادية في لبنان”.

وقال سامي عطا الله، المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات السياسية: “كان عليهم التعامل معها بطريقة عملية وليس أيديولوجية”، واصفًا دور حزب الله بأنه حاسم.

واضاف: “كانوا يعلمون أن لديهم القدرة على إحداث الفوضى إذا أرادوا ذلك لكن ذلك كان سيأتي بتكلفة باهظة”.

كما قال مسؤول لبناني ومصدر غربي مطلع على المفاوضات إن العرض الأميركي أبلغ الى قيادة حزب الله عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي التقى أيضا بالمبعوث الأميركي آموس هوكستين.

وقال المصدر الغربي إن “حزب الله أبلغ هوكستين عبر اللواء ابراهيم انزعاجه من بطء وتيرة المحادثات”.