سيارة إسعاف من معراب الى “المعونات”.. هل اصيب جعجع حقا بوعكة صحيّة؟!

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع البيان الآتي:

يتداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبراً “عاجلاً” مفاده بأنه “شوهدت سيارة إسعاف تخرج مسرعة من دارة الدكتور سمير جعجع تتبعها بضع سيارات رباعية الدفع نحو مستشفى سيدة المعونات”، ونقل الخبر عن “مصادر” ترجيحها “احتمال تعرّض الدكتور جعجع لوعكة صحيّة”، وقد ذيّل هذا الخبر بأنه صادر عن “ليبانون برس”.

يهم المكتب الإعلامي لرئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” أن يؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحّة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة باعتبار أن جعجع يزاول عمله في مكتبه في المقر العام للحزب كالمعتاد.









كما يشدد المكتب الإعلامي على أن الجهاز القانوني في الحزب سيقوم بالإدعاء أمام الجهات القضائيّة المعنيّة على كل من يظهره التحقيق ضالعاً في فبركة هذا الخبر وترويجه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المركزية