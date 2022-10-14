قاسم: لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية بالتحدي والاستفزاز

أقام “حزب الله” اللقاء العلمائي السنوي بعنوان “عالمية الوحدة الإسلامية ، دعوة الإمام الخميني نموذجا” في مجمع السيدة الزهراء في مدينة صيدا، إحياء لولادة الرسول وحفيده الإمام الصادق وأسبوع الوحدة الإسلامية، برعاية نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وحضوره وبمشاركة علماء وفاعليات.

وألقى قاسم كلمة قال فيها: “إنّ أشرف عنوان للوحدة اليوم هو المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، فهذه المقاومة لا تميز في منطقتنا بين مسلم ومسيحي، بل هي عنوان وحدة حقيقية”.









ودعا “القوى السياسية إلى مناقشة مواصفات انتخاب رئيس الجمهورية المقبل”، مؤكدا “أهمية الإنجاز الذي تحقق بفضل الموقف القوي الموحد والواثق بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”، وقال: “لا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي والاستفزاز، حتى لو اجتمع مع هؤلاء كل دول العالم”.

أضاف: “المطلوب أن نبحث في لبنان عن قواسم مشتركة من أجل الاتفاق على رئيس يطمئن، ولا يكون منحازا للدول الأجنبية”.