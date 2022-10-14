اصطدام باخرة في جزيرة بطرابلس.. ماذا في التفاصيل؟

بعد انتشار خبر اصطدام سفينة med bridge آتية من تركيا بجزيرة الرنكين في طرابلس في لبنان واجلاء الركاب، تبين أن السفينة عالقة من المقدمة لمسافة 3 امتار فقط على مسطح صخري والمسألة بسيطة وكان من الممكن انهائها ليلاً.









وتم فحص مكان الاصطدام من قبل غطاسين محترفين وارسلت قاطرات الارشاد لسحب السفينة ليلاً، وهذا الصباح مع خبراء بحريين ومن المنتظر ان تنتهي العملية ظهراً.

وتم اجلاء الركاب ليلاً وعددهم 47 لمزيد من الاحتراز والسلامة، والامور تحت السيطرة والاضرار التي لحقت بالسفينة بسيطة جداً.

ويعتقد الخبراء أن الاصطدام حصل نتيجة خروج قبطان السفينة عن الخط البحري المرسوم له، وهناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل قيادة القوات البحرية للجيش والمديرية العامة للنقل البحري والبحري وادارة مصلحة مرفأ طرابلس.