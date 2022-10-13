#إليسا في اليوم العالمي للصحة النفسية: “مش عيب ولا مرض ولا موضوع منخجل فيه، كل واحد فينا بحاجة يكون مرتاح نفسياً”

تكثر في هذه الأيام الحملات التوعوية من الوسط الفني للانتباه إلى ظروفهم الصحية، وبعد دعوة الفنانة دينا حايك النساء إلى الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وإجراء الفحوصات اللازمة، توجّهت إليسا برسالة توعوية ايضاً تركّز فيها على اهمية الصحة النفسية.

واغتنمت إليسا اليوم العالمي للصحة النفسية، لتغرّد على «تويتر» كاشفة أنها تزور طبيباً نفسياً وكتبت: «الصحة النفسية مش عيب ولا مرض ولا موضوع منخجل فيه. كل واحد فينا بحاجة يكون مرتاح نفسياً ويكون سليم». وأضافت «أنا بشوف حكيم نفسي، وكل واحد فينا لازم يتطمن على صحته النفسية لمجتمع أفضل».