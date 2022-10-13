باسيل: لعبت دورا في مفاوضات الترسيم… العقوبات الأميركية سترفع عني

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إنه لعب دوراً وراء الكواليس في المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الاميركية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الاسرائيلي من خلال التواصل مع حزب الله.

وأضاف لوكالة “رويترز” إنه رغم العقوبات شارك شخصيا في مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية مضيفاً: “من الطبيعي أن يكون لي دور الجميع يعلم ف هذا ، إنه واجبي “..









وتابع باسيل : ” استطيع ان اربط سياسياً بالأحزاب في الداخل والخارج .. ومن الواضح أننا نجحنا”.

وبحسب “رويترز” فقد رفض باسيل تحديد نوع الدور الذي لعبه ، لكنه قال “كنت على اتصال مباشر ومستمر بالعديد من الأشخاص من حزب الله ، وآخرين غير حزب الله” ، واصفًا دور الحزب بـ “الإيجابي”.

واضاف : “هذا لا علاقة له بالعقوبات التي سترفع لانها غير عادلة.”

ولفت باسيل في هذا السياق الى انه يجري عملية استئناف في الولايات المتحدة من خلال التواصل مع وزارة الخزانة والمطالبة بتفاصيل حول الملف وذلك وفقاً لقانون حرية المعلومات.