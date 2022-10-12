الإندبندنت : تفشي الكوليرا في لبنان وسوريا يهدد الملايين

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرا لمراسلتها في بيروت لبيل ترو من بيروت تحت عنوان “تفشي الكوليرا في لبنان وسوريا يهدد الملايين “، أكدت فيها أن جماعات حقوقية حذرت من أن أنظمة الرعاية الصحية في سوريا ولبنان قد تنهار تحت ضغط تفشي وباء الكوليرا، بعد أن قالت الأمم المتحدة إنها سجلت الآن أكثر من 13 ألف حالة مشتبه بها في الأسابيع الأخيرة.

وشددت على أن هناك مخاوف من أن الملايين من الناس في المنطقة معرضون لخطر الإصابة بالمرض الذي ينتشر عن طريق تناول طعام ومياه شرب ملوثة، وإذا ترك المرضى دون علاج قد يموتون.









وتذكر أنه تم اكتشاف الكوليرا الآن في 13 محافظة من محافظات سوريا الـ 14، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية آلاف الحالات المشتبه فيها.

وانتشر المرض في الأسابيع الأخيرة عبر الحدود إلى لبنان المجاور، حيث أكدت وزارة الصحة العامة في بيروت 14 حالة إصابة، مع وجود عشرات الحالات المشتبه بها الأخرى.

وحذرت جماعات إنسانية من أن المرض قد ينتشر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقترب الأنظمة الصحية في البلدين من الانهيار بسبب الأزمات الاقتصادية الحادة والصراعات.

وتشير الكاتبة إلى أن أنه في سوريا، قالت منظمة الصحة العالمية إن 60 شخصا ماتوا بالفعل بسبب المرض لكنها تخشى أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

وتنوه إلى أن أكثر من 70 في المائة من السكان السوريين، أي حوالي 12.2 مليون شخص، يعتمدون على مساعدات الرعاية الصحية، وفقًا للجنة الإنقاذ الدولية. ويتمركز أكثر من نصف هؤلاء في شمال سوريا في مخيمات مكتظة للنازحين داخليًا – وهي منطقة تقول منظمة الصحة العالمية إن تفشي الكوليرا فيها هو الأكثر حدة.

أما في لبنان المجاور فتواجه البلاد واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم، مما يجعلها تعاني من انقطاع الكهرباء المتفشي ونقص المياه وصعوبة الحصول على الأدوية.

وتذكر أن السلطات الصحية اللبنانية سجلت أكثر من 12 حالة إصابة مؤكدة، وهو أول تفش من نوعه منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وتشير إلى إن الحالة الأولى التي سجلت في لبنان للاجئ سوري في محافظة عكار الفقيرة الشمالية، مما أثار مخاوف من انتقال سريع داخل مجتمع اللاجئين المترامي الأطراف في البلاد، حيث يعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، تعيش الغالبية العظمى منهم في ظروف صعبة.