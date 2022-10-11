أنس جابر تحتفظ بوصافة التصنيف العالمي للتنس

حققت التشيكية باربورا كرغتشيكوفا، أعلى قفزة في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الصادر الإثنين، عقب فوزها على المصنفة الأولى عالميا، البولندية إيغا شفيونتيك، لتصعد 9 درجات دفعة واحدة وتحل في المرتبة الرابعة عشرة. وتغلبت كرغتشيكوفا على شفيونتيك في نهائي بطولة أوسترافا التشيكية للتنس بمجموعتين لواحدة، بنتيجة 5 – 7 و7 – 6 (7 – 4) و6 – 3، لترفع اللاعبة التشيكية اللقب الرابع في مسيرتها بشكل عام، والأول هذا الموسم.

وحافظت شفيونتيك على انفرادها بصدارة التصنيف العالمي بفارق كبير عن باقي اللاعبات، إذ تمتلك 10485 نقطة، تليها التونسية أنس جابر التي حافظت على الوصافة أيضا بـ4885 نقطة، وجاءت الإستونية أنيت كونتافيت في المركز الثالث بـ4010 نقاط.









لم تشهد قائمة “توب 10” أي تغيير هذا الأسبوع، فقد استقرت الإسبانية باولا بادوسا في المركز الرابع في التصنيف، تليها البيلاروسية أرينا سابالينكا خامسة، ثم الأميركية جيسيكا بيغولا واليونانية ماريا ساكاري في المرتبتين السادسة والسابعة. وواصلت الأميركية جوجو جوف احتلال المركز الثامن، تليها الرومانية سيمونا هاليب تاسعة، واختتمت الفرنسية كارولين غارسيا قائمة أفضل 10 لاعبات.

اللاعبة التونسية أنس جابر، شاركت في بطولة الياسمين المفتوحة، وأهدرت فرصة التتويج باللقب الرابع في مسيرتها

وكانت اللاعبة التونسية أنس جابر، قد شاركت الأسبوع الماضي في بطولة الياسمين المفتوحة بالمنستير ذات الـ250 نقطة، وأهدرت فرصة التتويج باللقب الرابع في مسيرتها الاحترافية، إثر خسارتها المفاجئة في الدور ربع النهائي أمام الأميركية كلير ليو بمجموعتين لواحدة.

أما البلجيكية إليز ميرتينز، فقد استفادت من فوزها بلقب الياسمين وقفزت 6 مراكز لتصبح في المرتبة الـ36 عالميا، كما قفزت الوصيفة الفرنسية كورنيه 5 مراكز لتصبح في المرتبة 32عالميا، أما الأميركية كلير ليو، فقفزت 9 مراكز لتصبح في المرتبة الـ64 عالميا. وتراجعت اللاعبة المصرية ميار شريف مركزا، لتصبح في المرتبة 50 عالميا.

من جانبه حافظ كل من الإسباني كارلوس ألكاراس والبولندية إيغا شفيونتيك على صدارة تصنيف رابطتي المحترفين والمحترفات كرة المضرب تواليا الاثنين، فيما دخل الأميركي تايلور فريتز قائمة العشر الأوائل للمرة الأولى في مسيرته. لم يحقق بعد ألكاراس أي فوز بصفته مصنفا أول على العالم منذ أن اعتلى الصدارة في منتصف سبتمبر الفائت، عقب تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة محرزا أول لقب كبير في مسيرته.

أمل أن يحقق ذلك مع عودته إلى المنافسات الأسبوع الماضي في دورة أستانا الكازاخستانية، لكنه فوجئ بخسارة في الدور الأول أمام البلجيكي دافيد غوفان. ويتقدم ألكاراس في التصنيف مواطنه رافائيل نادال الذي يكبره بـ17 عاما، بعد أن أصبحا الأسبوع الماضي أول لاعبين من إسبانيا يحتلان صدارة ووصافة تصنيف “أيه تي بي” منذ صدوره للمرة الأولى في عام 1973.

خسر نوفاك هذا الموسم صدارة التصنيف لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفايروس كورونا ما حرمه من المشاركة في أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز. ورغم خسارته، تقدم تسيتسيباس مركزا إلى المرتبة الخامسة على حساب الألماني ألكسندر زفيريف الغائب عن المنافسات منذ أوائل يونيو، لتمزق في أربطة كاحله في نصف نهائي رولان غاروس ضد نادال.