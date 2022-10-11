مشاورات رئاسية لبحث الصيغة النهائية لاتفاق الترسيم… بوصعب: لبنان حاز على مطالبه المحقّة وتوصّلنا لحلّ يرضي الطرفين

تتجه الأنظار إلى ما ستحمله الساعات المقبلة من “تطوّرات كبيرة” وفق ما وصفها نائب رئيس مجلس النواب الياس #بوصعب، في ملف اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك بعد تسليمه لرئيس الجمهورية ميشال #عون مسوّدة الاتفاق النهائية التي تسلّمها بُعيد منتصف الليل من المبعوث الأميركي آموس #هوكشتاين.

ومن المرتقب أن يجري عون الاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائبة للاتفاق، بحسب بوصعب، متمنّياً أن “يختم عون عهده بالوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بعدما بدأه بإصدار مراسيم النفط”.









وأكد بوصعب، بعد لقائه عون، أنّ “#لبنان حاز على مطالبه المحقّة على عكس ما يُشاع، والفريق الآخر حصل على ملاحظات طالب بها، والأجواء إيجابية، وتوصّلنا إلى حلّ يرضي الطرفين”، معلناً أنّ “القرار للرئيس عون وسيتصرّف بما يراه مناسباً، والساعات المقبلة ستحمل تطورات كبيرة”.

وأضاف بوصعب: “لبنان سيأخذ حصّته بموجب الاتفاق مع “توتال” وكلّ طرف يرى نفسه رابحاً وإلّا لما توصّلنا إلى اتفاق، ولبنان حصل على كامل حقوقه وأُخد بملاحظاته كافّة وقبول الورقة أو عدمها يعود للرؤساء”.

كما أكد أنّ “لبنان لا يعترف بخطّ عوامات، وأيّ شركة ستعمل على جهتَي يجب ألّا تكون خاضعة لعقوبات دولية”.

وفي حديث لوكالة “رويترز”، عند منتصف ليل الإثنين الثلثاء، بعد دقائق من تسلّمه المسودة النهائية، أكد بوصعب أنّه “إذا سارت الأمور على ما يرام، فإنّ جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى (اتفاق تاريخي)”.

وقال: “لبنان شعر بأنّ المسوّدة تأخذ في الاعتبار كل متطلباته، ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن يشعر بالمثل”.

وبعد ساعات من تسلُّم لبنان المسوّدة النهائية، والتي أعلن بوصعب أنّها “تفي بجميع متطلبات لبنان، ويمكن أن تؤدي قريباً إلى (اتفاق تاريخي)”، أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا أنّ “إسرائيل راضية عن المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان”.

وأضاف حولاتا في بيان: “جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها تم تعديلها، وقد حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى (اتفاق تاريخي)”.

ومتابعة لتفاصيل الاتفاق “النهائي” بين لبنان وإسرائيل، أفاد مصدر رسمي لبنان، قناة “الجزيرة”، أنّ “العرض الأميركي تضمّن مخارج لنقاط الخلاف بين لبنان وإسرائيل، أبرزها السماح للبنان بتحويل خط العوامات البحرية إلى منطقة متحفّظ عليها”.

وأضاف المصدر أنّ “واشنطن قدمت ضمانات لشركة (توتال) لبدء التنقيب بالمنطقة الاقتصادية للبنان”، فيما “سيُحسَم أمرخط العوامات البحرية عند ترسيم الحدود البرية لاحقاً”.

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