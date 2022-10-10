رودي وهبه وايلي الخوري… لبنانيان يصلان إلى قائمة “فوربس الشرق الأوسط”

تمكّن الشابان اللبنانيان إيلي الخوري ورودي وهبه من وضع اسميهما ضمن قائمة “30 UNDER 30” للشباب الواعدين التي نشرتها مجلة “فوربس” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لروّاد الأعمال والمبدعين.









وشارك الخوري ووهبه في تأسيس وكالة “Digital SocioPath” للإبداع الرقمي في لبنان عام 2019 وهي تركّز على الخدمات الرقمية بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرات الواقع المعزّز والعلامات التجارية.

وعمل الشابان مع العديد العلامات التجارية العالمية، أبرزها: سلسة مطاعم “ماكدونالدز”، ومصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، و”بيوديرما”، و”إكسبو 2020 دبي”.

كما عملا مع عدد من نجمات الفن أبرزهنّ: إليسا ونادين نجيم ونجوى كرم.

وأطلق الثنائي الخوري ووهبه مؤخرًا وكالتهم الثانية “MetaPath” المتخصصة في في إنشاء عوالم افتراضية لزبائنهما.