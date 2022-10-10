أمل حجازي ترّد على انتقاد حجابها

تعرضت الفنانة المعتزلة أمل حجازي لموجة انتقادات واسعة نتيجة ظهورها بالحجاب، بأسلوب لم يعجب الكثيرين، حيث أظهرت أذنيها ورقبتها.

ووجهت أمل رسالة قاسية اللهجة لكل من انتقدها، واعتبرت أن من يعتبر أذن المرأة أو صوتها أو غيره عورة، فالمشكلة تكمن فيه وفي معتقداته وأفكاره، وحثّت كل شخص على الالتزام بأموره الشخصية وعدم التدخل بحياة الآخرين وفرض آرائه عليهم باسم الدين.









وأشارت أمل في النهاية الى أن الدين أعمال وأخلاق، مستعينةً بآية قرآنية: “من آمن بالله وعمل صالحاً”، هو الذي يدخل الجنة، مكررةً طلبها بعدم التدخل بحياتها تحت اسم الشعارات والمعتقدات.