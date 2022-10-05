برقية من بري للأسد: نجدّد انحيازنا ودعمنا لسوريا في معركة الدفاع عن عروبة الجولان

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه #بري لمناسبة الذكرى الـ 49 لحرب تشرين التحريرية إلى الرئيس السوري بشار #الأسد مهنئاً، ومما جاء في نص البرقية: “سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، يطيب لي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية المجيدة أن أتوجه من سيادتكم ومن الجيش العربي السوري الباسل قيادة وضباطاً ورتباء وجنوداً ومن الشعب السوري الشقيق بأحرّ التهاني والتبريك، واليوم وفي رحاب هذه المحطة القومية البطولية التي سطر فيها الجيش العربي السوري أرقى ملاحم البطولة والفداء دفاعاً عن الأمة وحقوقها وسيادتها وكرامتها وعن #سوريا ووحدة ترابها، نجدّد في هذه المناسبة انحيازنا ودعمنا لسوريا قيادة وجيشاً وشعباً في معركة الدفاع عن عروبة الجولان وفي مكافحة الإرهاب الذي يمثل الوجه الآخر للعدوانية الإسرائيلية، ولنا ملء الثقة بأن سوريا ستخرج منتصرة وأكثر قوة ووحدة… وتشرين هو العِبرة والدرس”







