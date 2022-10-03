مواطن لبناني اقتحم بنكا واسترد أمواله يوضح ما حصل معه- (فيديو)

في إطار مسلسل اقتحام المصارف في لبنان، اقتحم أربعة مودعين فرع “بنك لبنان والمهجر” في حارة حريك في الضاحية الجنوبية وحصلوا على أموالهم التي تُقدّر بـ11 ألف دولار وغادروا قبل وصول الجيش.

وأوردت جمعية “صرخة المودعين” أن زاهر خواجة حرّر 11750 دولارا من البنك.







