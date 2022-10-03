مواطن لبناني اقتحم بنكا واسترد أمواله يوضح ما حصل معه- (فيديو)

في إطار مسلسل اقتحام المصارف في لبنان، اقتحم أربعة مودعين فرع “بنك لبنان والمهجر” في حارة حريك في الضاحية الجنوبية وحصلوا على أموالهم التي تُقدّر بـ11 ألف دولار وغادروا قبل وصول الجيش.
وأوردت جمعية “صرخة المودعين” أن زاهر خواجة حرّر 11750 دولارا من البنك.
فيديو حصري لجمعية صرخة المودعين المودع البطل #زاهر_خواجة الذي حرر وديعته المغتصبة من #بلوم_بنك يشرح ما حصل معه @lebanondebate @ALJADEEDNEWS @LBCI_NEWS @LBCI_NEWS @AJABreaking @AlHadath pic.twitter.com/sUfTgA68BB
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) October 3, 2022
لحظة اقتحام بلوم بنك فرع حارة حريك من المودع زاهر خواجة وتحرير 11750 دولار من وديعته وباقي له 750 دولار في البنك pic.twitter.com/VVm7BRvvoU
— لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) October 3, 2022