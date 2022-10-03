٨٠٠٠ شخص شاركها فرحتها.. #نجوى_كرم تشعل ليل هيوستن في ثاني محطات جولتها الغنائية

بكثير من الحب والحماس وجمهور متعطش لوطنه في مهرجان هيوستن الاميركية، حضر ليسمع مواويل وأوف وميجانا وقدود حلبية بصوتها ويتذكر ليالي لبنان الصاخبة بالفرح من خلالها.

حملت شمس الغنية نجوى كرم لبنان بصوتها الى مسرح هيوستن وسط حضور جماهيري فاق ال ٨٠٠٠ نسمة جاء ليشاركها الفرح وحوَل المهرجان إلى عرس.









وعلى مدار ساعتين غنت ولم تغب العادات اللبنانية على المسرح من زغاريد ودبكة وأعلام لبنانية يلوحون بها بكل فخر دليل تمسكهم وحبهم لوطنهم.

جمهورها كان الكورال. ردد معها معظم أغنياتها القديمة والجديدة

وامضى معها ليلة من العمر كما تمنت لو أتت الى المسرح بوقت أبكر لكن عدم وصول حقائبها من مونتريال الكندية الى هيوستن حال بتأخرها لإعتلاء المسرح لكن عوضت لهم في الوقت ومددت السهرة احتفاء لعودة الليالي اللبنانية إلى هيوستن.

كما ستستمر شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في جولتها الفنية لتلتقي جمهورها في ٧ تشرين في ولاية pechanga الاميركية.