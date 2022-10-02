رعد: البلاد لا تترك للفراغ ونحاول ان نشكل حكومة

أكّد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “حزب الله” يُحاول تشكيل حكومة في أواخر هذا العهد الرئاسي لأن البلاد لا تُترك للفراغ، معتبراً أن “حكومة تصريف الأعمال لا تفي بالغرض في إدارة شؤون البلاد”، وقال: لا زلنا نسعى ونَجهَد وسنصل إلى تشكيل حكومة كاملة المواصفات من أجل تُلبي متطلبات إدارة بلدنا ومن أجل أن نُواكب الاستحقاق الرئاسي الذي شرعنا في عقد الجلسة الأولى الخاصة به وسنستمر حتى انتخاب رئيس جديد للبنان”.

وفي ملف الغاز وترسيم الحدود البحريّة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، اعتبر رعد أن لبنان أرغم إسرائيل على الاعتراف بحقوقه الغازية والنفطية، وقال: “الآن، قطعنا شوطاً كبيراً ونحن ندعم الموقف اللبناني من أجل أن تثبيت حقّنا في ترسيم حدودنا البحريّة ومن أجل أن نستثمر غازنا الذي هو ملكٌ لأجيالنا ولأبنائنا”.









وأكمل: “نحن واثقون أنّ الأمور ستنتهي بفضل حضورِنا وجهوزيّة مقاومتِنا وبفضلِ موقفنا السّديد الذي لن يتسامح مع إستلابنا لأيّ جزءٍ من حقنا في مياهنا الإقليميّة وفي ثرواتنا وفي سيادتنا. ما لن ننتزِعه في هذه الأيّام سننتزعُه في قابل الأيّام والعدوّ يُدرك ذلك ولذلك هو يتعاطى بِما لا يمنحُنا الفرصة من أجل أن يتلّقى منّا الصّفعة تلوَ الصفعة”.