نصرالله: نأمل أن تكون خواتيم ملف الترسيم جيدة مما سيفتح أفاقا جديدة وواعدة للشعب اللبناني

اعتبر الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في الحفل التكريمي الذي أقيم “وفاء وتقديرا للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين”، في حسينية السيدة زينب في بلدة شقرا الجنوبية، أنه “يجب التمسك بنعمة المقاومة بقوة ويجب ألا نتأثر بكل الأصوات التي لا تقدم بديلا بل كلامها عبارة عن أوهام وسراب”.

وفي موضوع الحدود البحرية، قال: “بعد هذه الأشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي شاهدنا اليوم تسلم الرؤساء الثلاثة النص المكتوب المقترح لمعالجة هذا الملف، وهذه خطوة مهمة جدا. الدولة هي التي تأخذ القرار الذي تراه مناسبا لمصلحة لبنان في الترسيم ونحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف، ونأمل أن تكون خواتيمه جيدة مما سيفتح أفاقا جديدة وواعدة للشعب اللبناني”.









وأمل “أن يتم التوصل في الأيام المقبلة الى تشكيل حكومة حقيقية”، داعيا الى “تحقيق قضائي وجدي في ملف قوارب الموت”.