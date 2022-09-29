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تيم حسن يكشف عن أمواله العالقة في المصارف اللبنانية ويطلب المساعدة- (فيديو)

September 29, 2022

افتتحت أسرة “الهيبة” الفيلم في لبنان الأربعاء بحضور كوكبة من نجوم العمل على رأسهم النجم السوري تيم حسن الذي مازح الجمهور.

وقال: “يلي بيقدر يساعدني طالع مصرياتي من البنك بعطيه 10 بالمية”، وسط ضحك واستحسان الحاضرين، بعد أن تمنى لهم مشاهدة ممتعة.




يُذكر أن فيلم “الهيبة” من بطولة حسن، إلى جانب الممثلة القديرة منى واصف ورفيق علي أحمد وزينة مكي وسعيد سرحان ومحمد عقيل وناظم عيسى ونقولا دانيال وغيرهم… من تأليف عصام بو خالد وسعيد سرحان وسامر البرقاوي، وإخراج سامر البرقاوي.

واختتم فيلم “الهيبة” سلسة مواسم مسلسل “الهيبة” الخمسة، في صالات السينما العربية والعالمية، في خطوة هي الأكبر في توزيع فيلم سينمائي لبناني على هذا المستوى العالمي والعربي الواسع. وصولاً إلى أميركا وكندا وأستراليا في أكثر من خمسين صالة، وفي معظم الدول العربية.

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