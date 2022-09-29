تيم حسن يكشف عن أمواله العالقة في المصارف اللبنانية ويطلب المساعدة- (فيديو)

افتتحت أسرة “الهيبة” الفيلم في لبنان الأربعاء بحضور كوكبة من نجوم العمل على رأسهم النجم السوري تيم حسن الذي مازح الجمهور.

وقال: “يلي بيقدر يساعدني طالع مصرياتي من البنك بعطيه 10 بالمية”، وسط ضحك واستحسان الحاضرين، بعد أن تمنى لهم مشاهدة ممتعة.









#تيم_حسن من بيروت :يلي بيقدر يساعدني طالع مصرياتي من البنك بعطيه ١٠٪" ..والله ياتيم ما الك غير انك تلعب دور جبل ع ارض الواقع وتتصرف مع جماعات المصارف متل ماتصرفت مع كل عصابات #الهيبة ومنتهية😉 pic.twitter.com/Wb3zhgywgE — HOT NEWS (@NewsGherChekel) September 28, 2022

يُذكر أن فيلم “الهيبة” من بطولة حسن، إلى جانب الممثلة القديرة منى واصف ورفيق علي أحمد وزينة مكي وسعيد سرحان ومحمد عقيل وناظم عيسى ونقولا دانيال وغيرهم… من تأليف عصام بو خالد وسعيد سرحان وسامر البرقاوي، وإخراج سامر البرقاوي.

واختتم فيلم “الهيبة” سلسة مواسم مسلسل “الهيبة” الخمسة، في صالات السينما العربية والعالمية، في خطوة هي الأكبر في توزيع فيلم سينمائي لبناني على هذا المستوى العالمي والعربي الواسع. وصولاً إلى أميركا وكندا وأستراليا في أكثر من خمسين صالة، وفي معظم الدول العربية.