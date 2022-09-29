أبي رميا: “التيار” و”القوات” ممرّ الزامي لأيّ رئيس

كشف النائب سيمون أبي رميا، بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، عن أن “التوافق حول اسم الرئيس متعذّر حتى الساعة، وان النائب ميشال معوّض لا يلبي مقاربة التيار الوطني الحر للموضوع الرئاسي”.









وأشار في تصريح، إلى أن “مجريات الجلسة تؤكد ان لا فريق سياسياً قادر أن يأتي برئيس من دون التوافق مع الافرقاء الآخرين بحكم النظام الديمقراطي التعددي في لبنان”.

وشدّد أبي رميا على أن “التيار والقوات ممرّ الزامي لأيّ رئيس كي يتمتع بصفة تمثيلية”، مؤكداً “رفض الفراغ الرئاسي من قبل كل الكتل النيابية”.

ولفت إلى أن “المطلوب اليوم انتخاب رئيس بصفات تناسب المرحلة لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي”، داعياً الافرقاء “للتعاطي بمسؤولية والاحتكام لمصلحة البلد بعيداً من الفئوية ومنطق التحدي للتوصل إلى قواسم مشتركة واتمام الاستحقاق الرئاسي”.

ورأى أبي رميا انه “على الرغم من عدم توصل جلسة اليوم إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الا انها خلقت دينامية ايجابية أعطت أرقاماً واضحة عن المشهد الرئاسي”.