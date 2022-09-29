سيدات “بيروت” بطلات العرب للمرّة الثالثة على التوالي

إحتفظ فريق “بيروت فرست” بلقبه كبطل للأندية العربية لكرة السلة للسيدات، بفوزه مساء اليوم على خصمه سموحة المصري بفارق 5 نقاط وبنتيجة نهائية (69-64)، في المباراة النهائية للبطولة التي إستضافتها تونس، وحضرها جمهور غفير تقدّمه رئيس نادي بيروت نديم حكيم وأمين السرّ جوزف عبد المسيح وعضو الهيئة الإدارية طارق كرم الذين توجّهوا الى تونس لمواكبة فريقهم في الأدوار النهائية.

ونجح الفريق اللبناني الذي إحتكر اللقب العربي للمرة الثالثة على التوالي في إنهاء البطولة من دون أيّ خسارة، حاصداً العلامة الكاملة بجدارة.









وكانت عايدة باخوس والأميركية اليزابيث ويليامز أفضل مسجلتين في صفوف الفريق اللبناني برصيد 18 نقطة لكل منهما، مع 6 ريباوندز وتمريرتين حاسمتين للأولى، و2 ريباوندز وتمريرتَين حاسمتَين للثانية، وأضافت الأميركية شاكويدييا والاس 16 نقطة و5 ريباوندز و5 تمريرات حاسمة.

واحتلّ فريق الأمل القبلي التونسي المركز الثالث بتغلبه على فريق شباب الفحيص الاردني بفارق نقطتين (75-73).