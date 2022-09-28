التركية هاندا أرتشل الأجمل بين النساء المسلمات لسنة 2022 وأميرة إماراتية في القائمة

تصدرت الممثلة التركية هاندا أرتشل، المشهورة في الوطن العربي من خلال مسلسل “بنات الشمس”، قائمة أجمل النساء المسلمات في العالم لسنة 2022، التي كشفت عنها مجلة “fillgap” الخاصة بأخبار الفن والمشاهير، ونشرت نتائجها يوم أمس الإثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022.

وكشفت المجلة عن قائمة النساء من المشاهير في مجالات مختلفة، اللواتي حصلن على المراتب العشر الأولى، كأجمل النساء المسلمات لسنة 2022.









وكانت المرتبة الثانية من نصيب تركيا كذلك، في شخص الممثلة فهرية أفجان، زوجة الممثل بوراك أوزجفيت، فيما حصلت الممثلة الفلسطينية السورية نسرين طافش على المرتبة الثالثة، وعادت المرتبة الرابعة للممثلة الهندية زيرين خان.

وحصلت الممثلة والمغنية اللبنانية سيرين عبد النور على المرتبة الخامسة، بالرغم من أنها مسيحية الديانة، لكن يبدو أن المجلة أدرجت إسمها باعتبارها واحدة من الفنانات المعروفات في الشرق الأوسط.

وجاءت المراتب الخمس الأخرى على الشكل التالي:

الإعلامية ومقدمة البرامج السعودية منى أبو سليمان

الممثلة التركية مريم أوزرلي

الممثلة الباكستانية ماهيرا خان

الأميرة الإماراتية الشيخة مهرة بن راشد آل مكتوم

الإعلامية الباكستانية رهم خان

هاندا أرتشل والتنمّر بسبب شكل وجهها

وكانت الممثلة التركية هاندا أرتشل، التي تصدرت القائمة، قد عرفت في الوسط الفني بعد مشاركتها في أحد أدوار البطولة في مسلسل “بنات الشمس” الرومانسي.

ثم حصلت مرة أخرى على دور البطولة في مسلسل “الحب لا يفهم الكلام”، إلا أنها تعرضت للكثير من التنمر بسبب شكل وجهها الدائري الممتلئ.

حيث كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد أحد صناع المحتوى الأتراك، والمدعو “ألب كيلينيتش”، بعد أن وصف شكل وجهها بـ”البازلما”، وهو أحد أنواع الخبز التركي دائري الشكل.

وتمكنت أرتشل من الفوز في القضية، وحكمت المحكمة على صانع المحتوى بدفع 20 ليرة تركية يومياً لمدة 102 يوم.

وبعد هذه الواقعة، خضعت هاندا لعملية تجميل غيّرت من خلالها ملامح وجهها، وجعلت خدودها منحوتة بشكل أكثر، لتفادي التنمر الذي كانت تعاني منه سابقاً.

تصنيفات أخرى لأجمل النساء حول العالم

يشار إلى أن مجلة “fillgap” الفنية المتواجد مقرها في مدينة لندن عاصمة بريطانيا، تشارك بشكل سنوي، ابتداء من سنة 2017، قائمة أجمل النساء في العالم، بتصنيفات مختلفة، ومن بين هذه التصنيفات نجد أجمل النساء في بريطانيا، وأجمل النساء الهنديات، وأجمل الإعلاميات في العالم.

وتقوم المجلة بنشر هذه النتائج بشكل مستمر على مدار السنة؛ إذ إنها خصصت قسماً خاصاً لهذه القوائم التي تختلف تصنيفاتها من فئة إلى أخرى.