الملك سلمان يعين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء، في إطار إعادة تشكيل المجلس.









وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه “يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.

وبحسب بيان رسمي، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وذلك على النحو التالي:

1ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.

2ـ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة.

3ـ صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

4ـ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة.

5ـ صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للرياضة.

6ـ صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للداخلية.

7ـ صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

8 ـ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

9ـ صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

10ـ صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.

11ـ الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.

12 ـ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

13ـ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.

14ـ الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير دولة.

15ـ الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.

16ـ الدكتور إبر أهيم بن عبد العزيز العساف وزير دولة.

17ـ الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

18ـ الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.

19ـ الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.

20ـ الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير دولة.

21ـ المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

22ـ الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى وزير دولة.

23ـ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

24ـ الأستاذ ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

25ـ الأستاذ محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان وزيراً للمالية.

26- المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

27- المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

28- الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.

29- الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

30- المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.

31- الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.

32- المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.

33- الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

34- الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

35- الأستاذ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.