ما وراء التصعيد في الحرب الأوكرانية وما هو دور المسيرات الإيرانية؟

بيروت أوبزرفر

بعد أن اعترضت أوكرانيا 8 طائرات مسيرة من صنع إيران ، قررت أوكرانيا طرد السفير الإيراني من كييف ، بالإضافة إلى تواصل المظاهرات المناهضة لإيران في بعض السفارات الإيرانية حول العالم ، ولعل أبرزها كلا من لندن أو باريس.









بالإضافة إلى ذلك تصاعدت وخلال الفترة الأخيرة أزمة في العلاقات الإيرانية الأوكرانية ، حيث قررت كييف خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع طهران ، الأمر الذي دفع بإيران إلى انتقاد هذا القرار متعهدة برد “مناسب”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكنعاني، في بيان، إن “قرار كييف جاء مدفوعا “بتقارير غير مؤكدة”، و”أجواء أثارتها وسائل إعلام خارجية”، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وجدد الكنعاني التأكيد على موقف بلاده الرافض للحرب، مشدداً على ضرورة التوصل لـ”تسوية سياسية”. وأضاف أن بلاده ستستجيب “بشكل مناسب” ردا على قرار أوكرانيا.

كما دعا المسؤول الإيراني كييف إلى “تجنب التأثر بطرف ثالث يسعى إلى تدمير العلاقات المشتركة”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.