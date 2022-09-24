اللواء إبراهيم: تُثبت أن بيت الحريري هو بيت الدولة فعلاً

زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على رأس وفد من المديرية رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري في دارتها في مجدليون.









وضم الوفد المرافق “العميد يوسف مدور، العقيد خطار نصر الدين، العقيد عبد الرحمن عيتاني، العقيد علي حطيط، المقدم جورج موسى والرائد زياد الأسطة”.

وجرى خلال اللقاء التداول في الأحداث التي شهدتها صيدا عصر الجمعة وتداعياتها .

وقال اللواء إبراهيم اثر اللقاء رداً على سؤال حول الوضع الأمني في المدينة: “نحن مطمئنون للوضع الأمني، وجئنا نشكر السيدة أم نادر على الموقف الذي اتخذته صباحاً وزيارتها للعسكري الجريح في المستشفى وهذا الشيء يثبت أن بيت الحريري هو بيت الدولة فعلاً”.