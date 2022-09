رئيسي يمتنع عن حضور مقابلة مع سي إن إن بسبب رفض صحافية ارتداء غطاء للرأس

امتنع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن الحضور إلى مقابلة مع محطة (سي إن إن) في نيويورك بسبب رفض صحافية في المحطة الأمريكية ارتداء غطاء للرأس.

وكتبت الصحافية كريستيان امانبور على تويتر:” بعد تحضير على مدار أسابيع وبعد مضي 8 ساعات في نصب أجهزة الترجمة والإضاءة والكاميرات، أصبحنا جاهزين دون أن يظهر أثر للرئيس رئيسي”.

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh

— Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022