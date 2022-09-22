وفاة الممثل المصري هشام سليم بعد صراع مع السرطان

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر اليوم الخميس، الممثل هشام سليم الذي توفي عن عمر ناهز 64 عاما متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

ونشر نقيب الفنانين المصريين، أشرف زكي، صورة لسليم على حسابه في “إنستغرام”، وكتب: “وداعا يا صديق العمر”.









ونقلت وسائل إعلام مصرية عن زكي قوله إنه سيتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة العصر في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

الراحل هو نجل صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق، ودخل إلى عالم التمثيل صبياً إذ قدم على مدى مشواره عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية.

ومن أشهر أفلامه (عودة الابن الضال) و(إمبراطورية ميم) و(تزوير في أوراق رسمية) و(اغتيال مدرسة) و(يا مهلبية يا) و(خيانة مشروعة).

وفي الدراما التلفزيونية قدم مسلسلات (الراية البيضا) و(ليالي الحلمية) و(أرابيسك) و(ظل المحارب) و(أماكن في القلب) و(المصراوية) و(محمود المصري) و(حرب الجواسيس) و(اختفاء) و(هجمة مرتدة).

ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958، وتخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات.

وقبل أسابيع، تصدر اسم الفنان هشام سليم مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ترددت أنباء حول تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان.

وكان هشام سليم، قد كشف في مايو الماضي، عن إصابته بمرض السرطان من خلال تسجيل صوتي تم عرضه في أحد البرامج الفنية.

ونعى عدد من الفنانين الراحل هشام، حيث أعربت الفنانة يسرا عن صدمتها على رحيله، وقالت: “أخويا و صديق عمري والسند وأخو زوجي خالد صالح سليم.. ربنا يصبرنا على فراقك جميعا”.

ونعت الفنانة هند صبري الراحل، وقالت: “رحل عن عالمنا اليوم فنان قدير صاحب رحلة فنية مهمة وإنسان رائع ومهذب جمعني به مسلسل هجمة مرتدة”، داعية له بالرحمة ووجهت خالص عزائها لأسرته الكريمة وصديقتها العزيزة النجمة يسرا زوجة شقيقه.

ورثت الفنانات نجلاء بدر وياسمين عبد العزيز وندا بسيوني عبر حساباتهن على “إنستغرام” الراحل هشام سليم، وقمن بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وقلن: “وداعا الفنان الراقي العظيم المحترم هشام سليم”.

وغير الفنان صلاح عبد الله صفحته بموقع “فيسبوك” ونشر صورة للراحل وكتب: “وداعا الفنان هشام سليم”، بينما دشن المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي للإنتاج الفني، عبر حسابه على ” فيسبوك ” دفتر عزاء وفاة الفنان هشام سليم ، وطالب بالمشاركة فيه.

وعبّر رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي عن حزنه لرحيل هشام سليم، وقال: “فقدت السينما العربية ممثلا طالما تمتع بشخصية متفردة على الشاشة وخارجها”.