هل تتاجر حماس في هواتف i-phone؟

بيروت أوبزرفر

بعد صدور النسخة الجديدة من الهاتف المحمول الجديد iPhone 14 Pro Max في غزة بسعر 8،500 شيكل ، قرر احد المستثمرين فيغزة بيع هذا الهاتف بسعر 6500 شيكل فقط ، وهو أمر أثار جدلا واسعا. وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين لبيروت أوبزرفر أن هذاالمستثمر ابن شقيق يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة ، الأمر الذي دفع بعدد من المسؤولين إلى التساؤل ما أن كان هذا الأمرينضوي على عملية غسيل أموال أخرى لحماس.









وعلمت بيروت أوبزرفر أن نشاط أبن شقيق السنوار الاقتصادي وبعض من أفراد عائلته بات بالفعل يمثل أزمة كبيرة ويثير الكثير منالشبهات الاقتصادية والجنائية.