حماس تعرقل تدفق العمال في غزة على إسرائيل من جديد

بيروت أوبزرفر

قال مصدر فلسطيني مسؤول لموقع بيروت أوبزرفر أن حركة حماس أو جهات بها تعمل جديا على تعقيد البيروقراطية في الحصول علىتصاريح العمل وتمنع الجمهور الفلسطيني من محاولة كسب العيش.









وأشار هذا المصدر إلى أن هذه الجهات بداخل حركة حماس ترى خطورة ذهاب العمال بصورة دورية للعمل في إسرائيل ، بل وتشير إلىوجود مصاعب أمنية تفرض منع العمال من الذهاب للعمل في إسرائيل رغم مطالبة الكثير من الفلسطينيين بذلك خاصة في ظل الأزماتالاقتصادية المتواصلة.

جدير بالذكر أن حركة حماس عقبت على تصريحات الاحتلال الأخيرة بشأن ربط ملف زيادة عمال قطاع غزة بإنجاز ملف الإفراج عنالأسرى الجنود لدى المقاومة في غزة. وأكد القيادي في الحركة إسماعيل رضوان، “أن ملف تبادل الأسرى ليس له علاقة بأي ملفات أخرى،وهو خاص بصفقة تبادل فقط“، رافضاً ربطه بملف زيادة العمال من القطاع.

وتشير أنباء إلى أن إسرائيل تشترط زيادة عدد عمال قطاع غزة مقابل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى (حماس).