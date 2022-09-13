انطلقوا من لبنان.. غرق امرأة و3 أطفال ورضيعين قبالة الساحل التركي

قال خفر السواحل التركي، الثلاثاء، إن ستة أشخاص، بينهم أطفال، لقوا حفتهم عندما غرق قارب يقل مهاجرين كان متجها إلى إيطاليا قبالة سواحل جنوب غرب تركيا.

وأفاد خفر السواحل، في بيان، بأنه تم إنقاذ 73 مهاجرا كانوا على متن أربعة قوارب نجاة، بينما استمرت عمليات البحث عن خمسة مفقودين بزورقين وطائرة هليكوبتر.









وقال البيان إن القتلى الستة امرأة وثلاثة أطفال ورضيعان.

وانطلق المهاجرون من لبنان، السبت في طريقهم إلى إيطاليا لكنهم كانوا بحاجة إلى التزود بالوقود قبالة ساحل جزيرة رودس اليونانية، حسبما قال خفر السواحل وفقا لاستجواب مفصل للمهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وأضاف خفر السواحل التركي أن نظيره اليوناني، الذي استجاب لنداء المهاجرين للمساعدة، وضعهم على متن أربعة قوارب نجاة، وتركهم بالقرب من المياه الإقليمية التركية.

ووفقا لبيانات على موقع خفر السواحل التركي، تم ضبط أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي حتى الآن هذا العام، أي ما يزيد على ضعف العدد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.