زرايزير: غادرت الجلسة لأنّ باسيل استخف بعقلي

غادرت النائبة #سينتيا زرازير جلسة جمعت #نواب التغيير برئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران #باسيل، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها “التغييريون” مع مختلف الكتل لعرض الخطّة الرئاسية التي أطلقوها.

وشدّدت زرازير لـ”النهار” على أنّ سبب تركها الجلسة هو “استخفاف باسيل بعقلي وبعقل الموجودين، خصوصاً بعد تحدّثه عن عيشه براتب متدنٍ كسائر المواطنين اللبنانيين”.









وتركت زرازير الجلسة بعدما أنهى النائب ملحم خلف عرضه الخطّة الرئاسية أمام باسيل، وبدء تحدّث الأخير لمدة خمس دقائق عن “إنجازاته السابقة والهموم التي يمرّ فيها اليوم حاله حال اللبنانيين”. وأضافت: “هناك تمنٍ من تكتّلنا على أن تكون جولاتنا ضمن إطار المبادرة الرئاسية فقط دون الدخول بالخلافات بيننا، ولم أتمكّن من أن أكون شاهدة على الزور من دون الانفعال”.

وختمت بشكر زملائها النوّاب ملحم خلف وميشال دويهي وفراس حمدان وياسين ياسين الذين “استحملوا” الجلسة لمدّة ساعة ونصف من دون المغادرة.

والتقى بعد ظهر اليوم نوّاب قوى التغيير بولا يعقوبيان، وضّاح صادق، وفراس حمدان مع نواب كتلة التنمية والتحرير ميشال موسى، علي حسن خليل، أيوب حميّد وقاسم هاشم، في عين التينة، للبحث في ملف الانتخابات الرئاسية وآخر التطورات السياسية.

واستقبل رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إلى جانب نائبين في الكتلة وفد نواب قوى التغيير للبحث في ملف الانتخابات الرئاسيّة وآخر التطورات السياسية والمعيشية.