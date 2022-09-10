باسيل: من يحرم الناس من الإنماء والكهرباء والمياه لا يقتص من فريق سياسي بل يعاقب جميع اللبنانيين

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إن “اليوم نهار مهم في تاريخ دوما فهذا السوق تاريخه قديم وكان ممرًا أساسيًا لتبادل البضائع والمشروع الذي توقف منذ 17 تشرين عاد ليتجدد اليوم بتجاوب دولة قطر”.









وتابع خلال إطلاق مشروع ترميم سوق دوما،: “بعد ترميم السينما والواجهة اليوم تنطلق المرحلة الاهم لكن الترميم وحده لا يعيّش السوق بل اهل دوما هم من عليهم ان يكونوا جاهزين لاستقطاب الناس. الثروة الوطنية البشرية هي الاهم في لبنان او بلدان الانتشار والثروة الثانية المهمة هي التراث ودوما فريدة من نوعها ومميزة وفيها ما لا نجده في مكان آخر وانا أحب دوما كما البترون”.

ولفت الى أن “أول تصريح ادليت به كوزير هو تمني الفصل بين السياسة وتأمين حاجات الناس والجريمة التي ترتكبها هو حرمان اللبنانيين من امور كثيرة بسبب الخلافات السياسية. من يحرم الناس من الانماء والكهرباء والمياه لا يقتص من فريق سياسي بل يعاقب جميع اللبنانيين وانا كنائب للبترون لا اميز بين الناس في الانماء وحاجات الناس وحقوقهم ولا نطلب شكرا لأن الامر واجبنا”.