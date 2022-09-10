انتشار عسكري كثيف في طرابلس.. بيان للجيش عن الإشكال وإطلاق النار

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 9 / 2022 الساعة 18.00 وفي منطقة التل- طرابلس أقدم المواطن المطلوب (خ.ع.)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية والإرهابية، يرافقه 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين على إطلاق النار من أسلحة حربية في اتجاه محل لبيع الهواتف الخلوية عائد للمواطن (م.خ.)، ثم دخلوا المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى جهة مجهولة.









نتج عن الإشكال مقتل المطلوب (خ.ع.) المذكور وصاحب المحل (م.خ.) والمواطنَين العاملَين في المحل (م.أ.) وشقيقه (ع.أ.).

على الفور، توجهت قوة من الجيش إلى المكان حيث عملت على عزله وتولى الخبير العسكري تفجير رمانة يدوية عُثر عليها ملقاة في المحل، وذلك بسبب خطورة نقلها، وتعطيل رمانتين أخريين كانتا بحوزة المطلوب (ع.خ.).

تلا ذلك توقيف دورية من مديرية المخابرات للمواطن (ع.ح.) بعدما تبين أنه شارك في الهجوم.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

الى ذلك، شيعت منطقة جبل محسن في طرابلس اليوم إبنها محمود خضر والذي يملك محلا لبيع الهواتف في طرابلس والذي قتل فيه مساء امس الجمعة والعاملين لديه عمر واحمد حصني.

وانطلق التشييع منزل لمغدور محمود خضر في جبل محسن في ماتم مهيب نحو جبانة الشهداء.

وطالب شقيق المغدور محمود خضر الاجهزة الامنية الاسراع بالكشف عن الاسباب التي ادت الى مقتل شقيقه والعمل على نزع اي فتيل فتنة في طرابلس.

وسجل انتشار كثيف للجيش والاجهزة الامنية. في هذا الاطار، افيد ان مديرية المخابرات أوقفت أحد الأشخاص الذين شاركوا في الهجوم على محل الهواتف امس.