مصدر فلسطيني: الرجوب مستاء من حماس

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن القيادي الفلسطيني جبريل الرجوب أعرب لعدد من المقربين له عن استيائه من الإجراءات المتطرفة التي قادتها حماسضد فتح في منصات التواصل الاجتماعي.









وذكر الرجوب أن حماس تستثمر موارد كبيرة من أجل تقديم فتح على أنها منظمة ضعيفة ، وتوجيه الرسالة إلى الشباب ، وهم الجمهورالرئيسي لحماس، وذكر الرجوب أنه يخطط للتعبير عن مخاوفه لأبو مازن ، ويؤيد عقد مؤتمر فتح آخر تم تأجيله عدة مرات.

ويقول الكاتب الصحفي فادي عيد في مقال له إلى أن مواقع إعلامية مقربة من حركة حماس شنت مؤخرا حملات إعلامية استهدفت فيهاقيادات حركة التحرير الوطني الفلسطينية فتح وكوادر السلطة الفلسطينية في رام الله، في خطوة اعتبرها اللواء توفيق الطيراوي أولىخطوات الانقلاب الناعم.

وقال الطيراوي خلال استضافته على شاشة تلفزيون فلسطين مؤخرا، “أن حركة حماس تخطط في الضفة الغربية للإنقلاب الناعم، ففي غزةنفذت حماس إنقلابها عسكري، ولكن في الضفة يصعب عليها ذلك بسبب الجغرافيا“.

ووجه الطيراوي رسالة الى أنصار فتح، قائلا: “علينا كأبناء حركة فتح أن ننسى مصالحنا الشخصية، وأن ننسى طموحاتنا الشخصية لأجلالحركة“.

وزعم عيد أنه وفي حقيقة الأمر من يتابع ما يحدث في كواليس القطاع والضفة سيجد بوضوح ان هناك حالة ملحوظة من التحشيد والتكثيفلدى الاذرع الإعلامية لحركة حماس لاستهداف حركة فتح، حيث تم إعادة نشر مجموعة من التسريبات، وصفت من الجهات الرسمية بالمفبركة،لا هدف منها سوى تشويه قيادات وازنة داخل فتح، على رأسهم امين سر اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب، ووزير الشؤون المدنية حسينالشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وكذلك القيادي محمود العالول.

وكانت فتح قد أكدت في وقت سابق أن المؤامرات التي تحاك ضد القيادة القيادة الوطنية الفلسطينية لا تخدم المصلحة الوطنية اطلاقا، داعيةكل الأطراف السياسية الى توحيد الصف والالتفاف حول السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وكانت دورية “فورين افيرز” قد كشفت في وقت سابق عن عدد من الصحف ووسائل الإعلام الفلسطينية التي وصفت بأنها تعمق الانقسامالفلسطيني، وتصدر بهدف رئيسي هو تشويه السلطة الفلسطينية للتحقيق أهداف سياسية ضيقة.