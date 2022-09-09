تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته على غرار إليزابيث الثانية

وعد الملك تشارلز الثالث الجمعة بخدمة البريطانيين طوال حياته، مستعيدا الالتزام الذي قطعته والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية على نفسها في عيد ميلادها الحادي والعشرين.

وقال تشارلز في أول كلمة متلفزة له كملك “أجدد أمامكم هذا الالتزام بالخدمة طوال حياتي”، واصفا إليزابيث الثانية بأنها “مصدر إلهام ومثال” بالنسبة إليه وإلى عائلته.









وقال تشارلز في خطابه الأول”مع وجود كاثرين (كيت) إلى جانبه، سيواصل أمير وأميرة ويلز الجديدان، حسب علمي، الإلهام والقيادة لحواراتنا الوطنية”.

وعبر الملك تشارلز حبه للأمير هاري وزوجته ميغان، وهما ابنه وزوجة ابنه، في إشارة ذات مغزى للزوجين اللذين تربطهما علاقة متوترة ببقية العائلة.

وقال تشارلز في كلمة بثها التلفزيون “أود أيضا التعبير عن حبي لهاري وميغان مع استمرارهما في حياتهما خارج البلاد”.