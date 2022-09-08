الملك تشارلز الثالث.. زواج مثير للجدل و70 عاما على كرسي ولي العهد

بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

انتظر أمير ويلز تشارلز نحو 70 عاما ليصبح ملكا ويعد صاحب أطول مدة لوراثة العرش في تاريخ بريطانيا.









تشارلز هو الابن الأكبر بين أربعة أبناء ولدوا للملكة من زوجها الراحل الأمير فيليب.

عندما تولت والدته العرش في سن 25 عاما، أصبح الوريث الشرعي لبريطانيا وعمره ثلاث سنوات فقط.

من بين ألقاب تشارلز، أمير ويلز ودوق كورنوال ودوق روثساي وإيرل كاريك.

وبعد اعتلائه للعرش أصبح اسمه الجديد “الملك تشارلز الثالث” حسبما خاطبته به رئيس الوزراء البريطانية ليز تراس بعد إعلان وفاة الملكة.

وحصل تشارلز على بكالوريوس الآداب من جامعة كامبريدج عام 1970 وخدم في سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية من عام 1971 إلى عام 1976.

تزوج تشارلز من الأميرة ديانا في عام 1981، وأصبح الزوجان معروفين باسم أمير وأميرة ويلز.

رزق الزوجان بطفلين هما الأميران وليام وهاري، قبل أن ينفصلا في عام 1992 بعد فترة زواج عاصفة.

في عام 1986، جدد تشارلز علاقته مع كاميلا باركر بولز، وهي المرأة التي وصفها فيما بعد بأنها “حب حياته”.

واصل الزوجان الملكيان واجباتهما العامة لكن كلا منهما عاش حياته الخاصة بمعزل عن الآخر.

أجرى الأمير تشارلز مقابلة تلفزيونية عام 1994 اعترف فيها بالخيانة الزوجية، قائلا إنه ظل مخلصا في زواجه “حتى انتهى بشكل لا رجعة فيه (على الرغم) من أن كلانا حاول”.

في 28 أغسطس 1996، تم الطلاق بين تشارلز وديانا لينتهي زواج دام 15 سنة.

بعد وفاة الأميرة ديانا في عام 1997 نتيجة حادث سيارة في باريس، تزوج تشارلز من كاميلا باركر بولز، المعروفة الآن باسم دوقة كورنوال، في عام 2005.

أثار تشارلز جدلا في فترات سابقة عندما بدا كأنه يضغط على سياسيين بريطانيين في مجالس خاصة بشأن مسائل شائكة من الصحة إلى البيئة.

لكن في مقابلة عام 2018 لمناسبة بلوغه السبعين، شدد على أنه لم يتدخل مباشرة في السياسة وأنه يدرك الفرق بين أن يكون أمير ويلز وأن يكون ملكا.

سيكون ابن تشارلز البكر الأمير وليام (40 عاما)، والمعروف باسم دوق كامبريدج، وريثا للعرش بعد ابيه.

يليه في الترتيب ابن ويليام الأكبر، الأمير جورج البالغ من العمر 9 أعوام ثم الأميرة شارلوت (7 أعوام) والأمير لويس( 4 أعوام).