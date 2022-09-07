رغم رحيله.. جورج الراسي يطل على محبيه بعمل فني جديد

يعود الفنان اللبناني الراحل ​جورج الراسي​ ليطل على المحبين بصوته، بعمل فني جديد يجمعه بشقيقته الفنانة اللبنانية ​نادين الراسي​، بعد رحيله الذي صدم الكثيرين وفُجع به الوسط الفني العربي واللبناني خصوصا.

وتداول المتابعون صور الفنان الراحل بشكل كبير عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم الكبير برحيل جورج ومنتظرين عمله الذي سوف يبكي الكثيرين كما عبر الجمهور.









ويجمع العمل الراحل بنادين، بأغنية، تم تسجيلها في وقت سابق، تترجم معاني خوف الأخ على شقيقته، لتنتهي الأغنية بمقطع “أنا لو كبرت ورحت بيت جديد… رح يضلوا أهلي نور عنيا”.