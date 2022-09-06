التيار يدخل على خط توقيف بدري ضاهر بقضية المرفأ: الأمور ذاهبة إلى التصعيد!

نفذ اهالي الموقوفين في قضية انفجار 4 اب اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك التحقيقات ومحاكمة المذنبين والافراج عن الابرياء، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها العدالة لبدري ضاهر ومطالبة بتطبيق الدستور اللبناني.

في المقابل كشفت تغريدة نشرها الحساب الرسمي للتيار “الوطني الحر”، على تويتر عن حصول تلاسن بين عضو كتل لبنان القوي النائب شربل مارون ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، وبحسب التغريدة، فإن وفدا نيابيا من التكتل زار اليوم القاضي عبود لمناقشة ملف توقيف مدير عام الجمارك اللبنانية السابق بدري ضاهر، وقد ضم النواب: جيمي جبور، شربل مارون، ندى البستاني، جورج عطالله، سامر توم وسيزار أبي خليل. وأن الاجتماع مع النواب يؤشر إلى أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد.