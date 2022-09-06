خلف الحبتور: أين العالم من معاناة اللبناني؟ لماذا عدم المبالاة تجاه الجريمة التي تحدث يومياً ضد لبنان؟

غرد رجل الأعمال الاماراتي خلف الحبتور على حسابه على تويتر: مشهد محزن وكئيب: #لبنان الذي كان منارة للعلم والفن والثقافة والجمال يعاني اليوم مواطنيه من أجل لقمة العيش وتأمين الأساسيات كالدواء والخبز والبترول من أبسط الحقوق. أمر لا يحدث في أي مكان آخر.

وأضاف الحبتور: أين العالم من معاناة اللبناني؟ لماذا عدم المبالاة تجاه الجريمة التي تحدث يومياً ضد لبنان؟







