توقيف نائب باسيل بتهمة تهريب «فرامة ماريغوانا»

أوقفت الأجهزة الأمنية نائب رئيس «التيار الحر» منصور فاضل ونجله في مطار بيروت، لحيازته «آلة لفرم الماريغوانا»، لكن ما لبث أن أطلق سراحه بعد تدخل رئيسه النائب جبران باسيل.

ويشغل فاضل إلى جانب مكانته الحزبية منصب نائب رئيس بلدية الجديدة في المتن الشمالي، وسبق، بحسب موقع «التحري» الذي نشر الخبر، أن تم توقيف نجل فاضل منذ مدة، بتهمة تعاطي حشيشة الكيف، ومارس باسيل ضغوطا لإطلاق سراحه.









وأمس تكرر ضغط باسيل والنائب العام في جبل لبنان غادة عون حتى تم إطلاق سراح منصور فاضل الذي يعتبر أحد أقوى الأذرع لباسيل.

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